Министр спорта поддержал Магучих после фото с россиянкой
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка Ярослава Магучих во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.
Источник: Гутцайт на пресс-конференции, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций".
Детали: Министр призвал украинцев поддержать спортсменку, чтобы "не увидеть ее в другой стране".
Гутцайт также добавил, что намерен проработать с федерациями вопрос того, как спортсмены должны себя вести в таких ситуациях.
Предыстория:
- Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
- В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что спорт якобы находится вне политики: "В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд".