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Министр спорта поддержал Магучих после фото с россиянкой

Четверг, 12 августа 2021, 12:39
Министр спорта поддержал Магучих после фото с россиянкой
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ, OKSI GRYTSIUK/TWITTER

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка Ярослава Магучих во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

Источник: Гутцайт на пресс-конференции, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций".

Детали: Министр призвал украинцев поддержать спортсменку, чтобы "не увидеть ее в другой стране".

Гутцайт также добавил, что намерен проработать с федерациями вопрос того, как спортсмены должны себя вести в таких ситуациях.

Предыстория:

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
  • В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что спорт якобы находится вне политики: "В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд".

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортОлимпиада
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