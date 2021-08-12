Министр спорта поддержал Магучих после фото с россиянкой

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка Ярослава Магучих во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

Источник: Гутцайт на пресс-конференции, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка с ОКР с Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций".

Детали: Министр призвал украинцев поддержать спортсменку, чтобы "не увидеть ее в другой стране".

Гутцайт также добавил, что намерен проработать с федерациями вопрос того, как спортсмены должны себя вести в таких ситуациях.

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