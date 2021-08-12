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Гутцайт виправдовується за своїх заступників на Олімпіаді: їхали за квотою гостей

Четвер, 12 серпня 2021, 12:48
Гутцайт виправдовується за своїх заступників на Олімпіаді: їхали за квотою гостей

Міністр молоді та спорту й олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт заявляє, що його перший заступник Сергій Симонов був на Олімпійських іграх у Токіо за квотою гостей, яка не перетинається з тренерами.

Джерело: Гутцайт на пресконференції у Києві в четвер, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я чую, що від міністерства поїхали багато чиновників. Так я хочу сказати, що від міністерства було лише чотири людини…

Що стосується моїх заступників, то вони поїхали за квотою гостей, які не перетинаються з тренерами, це інша квота".

Деталі: Міністр наголосив, що за квотою Міжнародного олімпійського комітету на 100% спортсменів припадає лише 50% на весь обслуговуючий персонал.

Він також зазначив, що за відбір тренерів, які їдуть на Олімпіаду, відповідають федерації.

"15 людей були в делегації, які працювали, щоб спортсмени не мали жодних проблем під час підготовки та виступу на Олімпійських іграх", – додав Гутцайт.

Цьому передувало :Спортсменка Марина Килипко, яка посіла 5-те місце зі стрибків із жердиною на Олімпіаді-2020, заявила, що її тренера не пустили на Олімпійські ігри в Токіо, і через це вона не потрапила на п'єдестал.

Золотий призер Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк, який також є нардепом і заступником голови комітету молоді та спорту, заявив, що можна було б скоротити кількість чиновників в офіційній делегації України на Олімпіаді на користь тренерів.

Серед української делегації на Олімпіаді в Токіо було 15 так званих "спортивних функціонерів", водночас не всі спортсмени змогли поїхати зі своїми тренерами. 

Довідка: Олімпійські ігри-2020 через пандемію COVID-19 проводили у 2021 році без глядачів. 

Україна посіла 44 місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо і стала 16-ю країною в рейтингу за загальною кількістю завойованих медалей: на рахунку 153 українських спортсменів 19 олімпійських медалей: одна золота, шість срібних і 12 бронзових.

За загальною кількістю завойованих нагород Україна перевершила результат Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Тоді українські спортсмени завоювали 11 олімпійських медалей (дві золоті, чотири срібних і п'ять бронзових нагород).

"Українська правда" в Threads

Теми: ОлімпіадаспортскандалКабінет міністрів
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