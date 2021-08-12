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Гутцайт оправдывается за своих заместителей на Олимпиаде: ехали по квоте гостей

Четверг, 12 августа 2021, 12:48

Министр молодежи и спорта и олимпийский чемпион Вадим Гутцайт заявляет, что его первый заместитель Сергей Симонов был на Олимпийских играх в Токио по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами.

Источник: Гутцайт на пресс-конференции в Киеве в четверг, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я слышу, что от министерства поехали многие чиновники. Так я хочу сказать, что от министерства было всего четыре человека...

Что касается моих заместителей, то они поехали по квоте гостей, которые не пересекаются с тренерами, это другая квота".

Детали: Министр отметил, что по квоте Международного олимпийского комитета на 100% спортсменов приходится лишь 50% на весь обслуживающий персонал.

Он также отметил, что за отбор тренеров, которые едут на Олимпиаду, отвечает федерации.

"15 человек были в делегации, работали, чтобы спортсмены не имели никаких проблем во время подготовки и выступления на Олимпийских играх", – добавил Гутцайт.

Этому предшествовало: Спортсменка Марина Килипко, которая заняла 5-е место по прыжкам с шестом на Олимпиаде-2020, заявила, что ее тренера не пустили на Олимпийские игры в Токио, и поэтому она не попала на пьедестал.

Золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк, который также является нардепом и заместителем главы комитета молодежи и спорта, заявил, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.

Среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 так называемых "спортивных функционеров", при этом не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами.

Справка: Олимпийские игры-2020 из-за пандемии COVID-19 проводили в 2021 году без зрителей.

Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-й страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

По общему количеству завоеванных наград Украина превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (две золотые, четыре серебряных и пять бронзовых наград).

Темы: ОлимпиадаспортскандалКабинет министров
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