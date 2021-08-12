Офіс генпрокурора перевіряє, чи підозрюваний Рудьковський в Монако

Офіс генерального прокурора перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито перебування в Монако ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення і тортур глави компанії "Нафтогазвидобування", і в разі підтвердження інформації ініціювватиме питання посилення йому запобіжного заходу.

Джерело: Офіс генпрокурора в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Дослівно ОГП: "Інформація про перебування підозрюваного на території Князівства Монако, поширена в засобах масової інформації, Офісом генерального прокурора зараз перевіряється. За даними сторони захисту, підозрюваний сьогодні ввечері має прибути в Україну і має намір з'явитися до прокурора і слідчого".

Деталі: При цьому в Офісі генпрокурора запевнили, що "в разі підтвердження порушення підозрюваним покладених на нього зобов'язань, прокурор буде ініціювати перед судом питання про зміну обраного запобіжного заходу на більш суворий".

У відомстві пояснили, що постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 5 липня 2021 було задоволено клопотання захисника підозрюваного про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у зв'язку з наявністю у підозрюваного численних хронічних захворювань, що підтверджується доданою до клопотання медичною документацією.

Таким чином, як зазначили в Офіс генпрокурора, до Рудьковського було застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 30 липня підозрюваний звернувся до процесуального керівника з клопотанням про надання йому дозволу на виїзд для обстеження і лікування в м.Відень (Австрія) в період з 5 по 21 серпня 2021 року.

Дослівно ОГП: "Процесуальний керівник розглянув це клопотання і з урахуванням встановлених слідчим суддею Печерського районного суду .... Фактів наявності у підозрюваного хронічних захворювань, 2 серпня 2021 року надав йому дозвіл на виїзд в цей період виключно в місто Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги".