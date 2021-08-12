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Офис генпрокурора проверяет, действительно ли подозреваемый Рудьковский в Монако

Четверг, 12 августа 2021, 16:05

Офис генерального прокурора проверяет появившуюся в СМИ информацию о якобы нахождении в Монако экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании "Нафтогазвыдобування", и в случае подтверждения информации будет инициирован вопрос ужесточения ему меры пресечения.

Источник: Офис генпрокурора в комментарии "Интерфакс-Украина"

Дословно ОГП: "Информация о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, распространенная в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора сейчас проверяется. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен появиться к прокурору и следователю".

Детали: При этом в Офисе генпрокурора заверили, что "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств, прокурор будет инициировать перед судом вопрос об изменении избранной меры пресечения на более строгую".

В ведомстве пояснили, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 было удовлетворено ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний, что подтверждается прилагаемой к ходатайству медицинской документацией.

Таким образом, как отметили в Офис генпрокурора, к Рудьковскому была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в г.Вена (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года.

Дословно ОГП: "Процессуальный руководитель рассмотрел это ходатайство и с учетом установленных следственным судьей Печерского районного суда…. фактов наличия у подозреваемого хронических заболеваний, 2 августа 2021 года предоставил ему разрешение на выезд в этот период исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи".

Темы: РудьковскийОфис генпрокурора
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