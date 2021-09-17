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Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом

П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:47
Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом
Фото з Facebook Рудьковського

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Джерело: пресслужба суду з посиланням на рішення від 16 вересня

Дослівно: "За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення".

Деталі: Прокуратура і сторона захисту оскаржували рішення суду від 2 вересня, яким Рудьковському змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня включно.

Передісторія:

  • Рудьковському оглосили підозру в резонансному викраденні бізнесмена Олега Семінського у березні 2021 року, коли він прилетів із Росії, де відсидів тюремний строк за "напад" на посольство РФ.
  • Суд спочатку відправив Рудьковського під варту, але пізніше змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.
  • У серпні Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про нібито перебування Рудьковського, який відпрошувався у слідства з’їздити у Відень на лікування, у Монако.
  • 12 серпня після цього повідомлення Рудьковський у Facebook написав, що повернувся до Києва, а 13 серпня повідомив, що сходив на допит в ОГП.
  • Наприкінці серпня Офіс генпрокурора просив суд змінити запобіжний захід Рудьковському із нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: Рудьковськийсударешт
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