Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом
П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:47
Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".
Джерело: пресслужба суду з посиланням на рішення від 16 вересня
Дослівно: "За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення".
Деталі: Прокуратура і сторона захисту оскаржували рішення суду від 2 вересня, яким Рудьковському змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня включно.
Передісторія:
- Рудьковському оглосили підозру в резонансному викраденні бізнесмена Олега Семінського у березні 2021 року, коли він прилетів із Росії, де відсидів тюремний строк за "напад" на посольство РФ.
- Суд спочатку відправив Рудьковського під варту, але пізніше змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.
- У серпні Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про нібито перебування Рудьковського, який відпрошувався у слідства з’їздити у Відень на лікування, у Монако.
- 12 серпня після цього повідомлення Рудьковський у Facebook написав, що повернувся до Києва, а 13 серпня повідомив, що сходив на допит в ОГП.
- Наприкінці серпня Офіс генпрокурора просив суд змінити запобіжний захід Рудьковському із нічного домашнього арешту на тримання під вартою.
Українська правда