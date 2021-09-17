Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Джерело: пресслужба суду з посиланням на рішення від 16 вересня

Дослівно: "За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення".

Деталі: Прокуратура і сторона захисту оскаржували рішення суду від 2 вересня, яким Рудьковському змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня включно.

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