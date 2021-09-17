Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд залишив Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом

П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:47
Фото з Facebook Рудьковського

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Джерело: пресслужба суду з посиланням на рішення від 16 вересня

Дослівно: "За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення".

Деталі: Прокуратура і сторона захисту оскаржували рішення суду від 2 вересня, яким Рудьковському змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня включно.

Передісторія:

  • Рудьковському оглосили підозру в резонансному викраденні бізнесмена Олега Семінського у березні 2021 року, коли він прилетів із Росії, де відсидів тюремний строк за "напад" на посольство РФ.
  • Суд спочатку відправив Рудьковського під варту, але пізніше змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.
  • У серпні Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про нібито перебування Рудьковського, який відпрошувався у слідства з’їздити у Відень на лікування, у Монако.
  • 12 серпня після цього повідомлення Рудьковський у Facebook написав, що повернувся до Києва, а 13 серпня повідомив, що сходив на допит в ОГП.
  • Наприкінці серпня Офіс генпрокурора просив суд змінити запобіжний захід Рудьковському із нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

Українська правда
Теми: Рудьковськийсударешт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зрив багатомільярдної оборонної угоди: Франція відкликає послів зі США та Австралії

фотоУ кафе Харкова застрелився підприємець

США помилились та завдали удару по цивільних в Афганістані

Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС

Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста

Україна ввела санкції проти отруйників Навального

Усі новини...
Рудьковський
Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако
Офіс генпрокурора перевіряє, чи підозрюваний Рудьковський в Монако
Офіс генпрокурора відпустив Рудьковського на лікування у Відень, але він у Монако
Останні новини
06:23
Україна входить у 10-ку лідерів Європи за новими випадками коронавірусу
05:45
Бельгія послаблює масковий режим
04:47
Український прапор доставлять на Місяць
03:48
У Німеччині 840 осіб щепили протермінованою вакциною
02:59
Жіноче міністерство в Афганістані замінили відомством релігійної пропаганди – ЗМІ
02:10
Зрив багатомільярдної оборонної угоди: Франція відкликає послів зі США та Австралії
01:48
У США не рекомендують широкого застосування третьої дози ковід-вакцини
00:58
фотоУ кафе Харкова застрелився підприємець
00:27
Байден скликає саміт з питань COVID на полях Генасамблеї ООН
23:30
США закуплять сотні мільйонів доз Pfizer для інших країн – ЗМІ
Усі новини...