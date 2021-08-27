Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако
Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення і тортур глави компанії "Нафтогазвидобування".
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі УП
Дослівно: "Прокурором Офісу генпрокурора подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутатові, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газовидобувної компанії.
Таке рішення прийнято у зв’язку із порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги. Порушення було встановлено за результатом перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що він був помічений на території Князівства Монако".
Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але з деталей справи випливає, що йдеться про Миколу Рудьковського. Клопотання скеровано до Солом’янського районного суду Києва.
Що передувало: Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито перебування в Монако Рудьковського, який відпрошувався у слідства з’їздити у Відень на лікування, і в разі підтвердження інформації ініціюватиме питання посилення йому запобіжного заходу.
12 серпня після цього повідомлення Рудьковський у Facebook написав, що повернувся до Києва, а 13 серпня повідомив, що сходив на допит в ОГП.
Передісторія:
- Рудьковському вручили підозру в резонансному викраденні бізнесмена Олега Семінського у березні 2021 року, коли він прилетів із Росії, де відсидів тюремний строк за "напад" на посольство РФ.
- Суд спочатку відправив Рудьковського під варту, але пізніше змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.