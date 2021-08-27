Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако

Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення і тортур глави компанії "Нафтогазвидобування".

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі УП

Дослівно: "Прокурором Офісу генпрокурора подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутатові, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газовидобувної компанії.

Таке рішення прийнято у зв’язку із порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги. Порушення було встановлено за результатом перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що він був помічений на території Князівства Монако".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але з деталей справи випливає, що йдеться про Миколу Рудьковського. Клопотання скеровано до Солом’янського районного суду Києва.

Що передувало: Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито перебування в Монако Рудьковського, який відпрошувався у слідства з’їздити у Відень на лікування, і в разі підтвердження інформації ініціюватиме питання посилення йому запобіжного заходу.

12 серпня після цього повідомлення Рудьковський у Facebook написав, що повернувся до Києва, а 13 серпня повідомив, що сходив на допит в ОГП.

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