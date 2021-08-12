Ребров був би щасливий очолити збірну, проте зв’язаний контрактом в ОАЕ

Український тренер Сергій Ребров заявив, що був би щасливий стати тренером національної збірної з футболу, проте наразі він має контракт із арабським клубом, якого має дотримуватись.

Джерело: пресслужба клубу "Аль-Айна"

Пряма мова: "Я був би, безумовно, щасливий, якби взявся тренувати збірну своєї країни, але я маю контракт, і у випадку, якщо клуб вирішить, що я маю піти, то я обов’язково візьму на себе задачу тренувати національну команду моєї країни".

Що передувало: Повідомлялось, що Сергій Ребров може очолити збірну України 12 серпня.

Призначенню Реброва головним тренером збірної України перешкоджає його чинний контракт з "Аль-Айном". Клуб з ОАЕ не планує відпускати українця.

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