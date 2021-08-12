Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ребров был бы счастлив возглавить сборную, однако связан контрактом в ОАЭ

Четверг, 12 августа 2021, 16:24
ФОТО: ФК АЛЬ-АХЛИ

Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что был бы счастлив стать тренером национальной сборной по футболу, однако пока он имеет контракт с арабским клубом, которого должен придерживаться.

Источник: пресс-служба клуба "Аль-Айна"

Прямая речь: "Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны".

Что предшествовало: Сообщалось, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины 12 августа.

Назначению Реброва главным тренером сборной Украины препятствует его действующий контракт с "Аль-Айном". Клуб из ОАЭ не планирует отпускать украинском.

Напомним:

  • В августе завершился контракт Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

Темы: футбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

фотоПоставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

Все новости...
футбол
"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА
"Динамо" берет три очка в игре с "Минаем"
"Бенфика" назвала свой Twitter в честь Яремчука после победы над московским "Спартаком"
Последние новости
00:17
Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
23:58
видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
23:32
США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан
23:10
ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID
22:47
МИД призывает украинцев немедленно ехать из Афганистана
22:23
видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана
22:08
Новости экономики: сеть российских супермаркетов, "большое строительство" в Укрзализныце
21:49
фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио
21:30
Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ
21:12
Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
Все новости...