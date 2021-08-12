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Ребров был бы счастлив возглавить сборную, однако связан контрактом в ОАЭ

Четверг, 12 августа 2021, 16:24
Ребров был бы счастлив возглавить сборную, однако связан контрактом в ОАЭ
ФОТО: ФК АЛЬ-АХЛИ

Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что был бы счастлив стать тренером национальной сборной по футболу, однако пока он имеет контракт с арабским клубом, которого должен придерживаться.

Источник: пресс-служба клуба "Аль-Айна"

Прямая речь: "Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны".

Что предшествовало: Сообщалось, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины 12 августа.

Назначению Реброва главным тренером сборной Украины препятствует его действующий контракт с "Аль-Айном". Клуб из ОАЭ не планирует отпускать украинском.

Напомним:

  • В августе завершился контракт Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

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Темы: футбол
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