Ребров был бы счастлив возглавить сборную, однако связан контрактом в ОАЭ

Украинский тренер Сергей Ребров заявил, что был бы счастлив стать тренером национальной сборной по футболу, однако пока он имеет контракт с арабским клубом, которого должен придерживаться.

Источник: пресс-служба клуба "Аль-Айна"

Прямая речь: "Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны".

Что предшествовало: Сообщалось, что Сергей Ребров может возглавить сборную Украины 12 августа.

Назначению Реброва главным тренером сборной Украины препятствует его действующий контракт с "Аль-Айном". Клуб из ОАЭ не планирует отпускать украинском.

Напомним: