США закликають своїх громадян негайно покинути Афганістан

На тлі швидкого просування талібів Штати закликали громадян США негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами.

Джерело: Reuters із посиланням на посольство США в Кабулі

Дослівно: "Посольство США закликає громадян Штатів негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами".

"З огляду на умови безпеки та скорочення штату, можливості Посольства надавати допомогу громадянам США в Афганістані вкрай обмежені, навіть у Кабулі".

Деталі: Сполучені Штати 27 квітня наказали державним службовцям залишити посольство в Кабулі, якщо їхня робота може бути виконана в іншому місці, пояснюючи це насильством у місті.

Представник Держдепу Нед Прайс на початку цього тижня заявив, що офіційна позиція посольства не змінилася.

Але додав, що Вашингтон щодня оцінює рівень загроз навколо свого посольства в Кабулі.

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