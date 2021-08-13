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США закликають своїх громадян негайно покинути Афганістан

П'ятниця, 13 серпня 2021, 00:54

На тлі швидкого просування талібів Штати закликали громадян США негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами.

Джерело: Reuters із посиланням на посольство США в Кабулі

Дослівно: "Посольство США закликає громадян Штатів негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами".

"З огляду на умови безпеки та скорочення штату, можливості Посольства надавати допомогу громадянам США в Афганістані вкрай обмежені, навіть у Кабулі".

Деталі: Сполучені Штати 27 квітня наказали державним службовцям залишити посольство в Кабулі, якщо їхня робота може бути виконана в іншому місці, пояснюючи це насильством у місті.

Представник Держдепу Нед Прайс на початку цього тижня заявив, що офіційна позиція посольства не змінилася.

Але додав, що Вашингтон щодня оцінює рівень загроз навколо свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.
  • Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.

Теми: АфганістанСША


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