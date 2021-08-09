В Афганістані "Талібан" за день захопив столиці трьох провінцій

Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.

Джерело: Радіо Свобода, Reuters

Деталі: Бойовики "Талібану" захопили ключові урядові будівлі в Кундузі, при цьому під контролем урядових військ лишається аеропорт та їхня власна база, заявив член місцевої провінційної асамблеї Амруддін Валі.

"Важкі сутички почалися вчора вдень. Усі урядові штабквартири контролює "Талібан", лише армійська база та аеропорт контролюються ANDSF (силами безпеки Афганістану – ред.), звідки вони чинять опір талібам", – заявив депутат.

"Протягом останніх 24 годин вороги посилили напади на місто Кундуз, протягом яких зазнали значних втрат", – сказав командувач місцевих військових Тадж Мохаммад.

Речник "Талібану" Забігулла Муджагід заявив, що група захопила більшість урядових будівель, в тому числі місцеве Управління національної безпеки, і наближаються до аеропорту.

Представники охорони здоров’я в Кундузі повідомили, що до місцевої лікарні доставили 14 тіл загиблих, в тому числі тіла жінок і дітей, і понад 30 поранених.

Крім того, "Талібан" також контролює столицю північної провінції Сарі-Пуль, відтіснивши представників влади з головного міста до сусідньої військової бази, заявив депутат ради провінції Мохаммад Нур Рахмані.

"Талібан" захопив штаб-квартиру уряду, в тому числі будинок губернатора, головний офіс поліції та Управління національної безпеки", – сказав Рахмані.

Губернатор провінції Абдул Хак Шафак заявив, що Сарі-Пуль був захоплений вранці 8 серпня.

Набіла Хабібі, голова провінційного відділу зі справ жінок у Сарі-Пулі, заявила про критичну ситуацію для неї та інших працівниць сфери захисту прав жінок. Вона розповіла, що боїться за своє життя та життя інших жінок, які працювали в цій галузі.

"Сьогодні я отримала повідомлення від працівників Управління національної безпеки, які, можливо, самі втекли з міста, що я маю залишити місто, тому що опозиція (бойовики "Талібану" – ред.) видали наказ про моє вбивство", – сказала Хабібі, перебуваючи на той момент у Сарі-Пулі.

Вона сказала, що таліби, очевидно, "не хочуть, аби жінки були присутніми або активними в суспільстві, особливо в політиці". За словами правозахисниці, бойовики неодноразово їй погрожували, а протягом останніх трьох днів вона отримувала попередження телефоном.

Третє місто, яке захопили таліби 8 серпня – Талокан. Кілька активістів громадянського суспільства та жителі провінції Тахар повідомили, що місто було захоплено після того, як бойовики захопили центральну в’язницю, випустивши всіх утримуваних.

Окремі джерела, які говорили на умовах анонімності, побоюючись репресій, повідомили, що вся провінція під контролем угруповання.

Усі місцеві чиновники та співробітники служби безпеки відступили до району Фархар.

У Шебергані, як також анонімно повідомив співробітник поліції, таліби підпалили палац воєначальника і давнього опонента угруповання Абдул Рашида Дустума, а також урядову будівлю провінції Джавжан.

Джерела повідомили, що голова ради провінції Джаузджан Бабур Іщі здався талібам.

Що передувало: Кундуз, адміністративний центр однойменної провінції на півночі Афганістану, 8 серпня перейшов під контроль талібів. Місто має важливе стратегічне значення.

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