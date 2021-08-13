США призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан

На фоне быстрого продвижения талибов Штаты призвали граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными авиарейсами.

Источник: Reuters со ссылкой на посольство США в Кабуле

Дословно: "Посольство США призывает граждан Штатов немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными авиарейсами".

"Учитывая условия безопасности и сокращения штата, возможности Посольства оказывать помощь гражданам США в Афганистане крайне ограничены, даже в Кабуле".

Детали: Соединенные Штаты 27 апреля приказали государственным служащим оставить посольство в Кабуле, если их работа может быть выполнена в другом месте, объясняя это насилием в городе.

Представитель Госдепа Нед Прайс в начале этой недели заявил, что официальная позиция посольства не изменилась.

Но добавил, что Вашингтон ежедневно оценивает уровень угроз вокруг своего посольства в Кабуле.

Напомним: