США призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан
На фоне быстрого продвижения талибов Штаты призвали граждан США немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными авиарейсами.
Источник: Reuters со ссылкой на посольство США в Кабуле
Дословно: "Посольство США призывает граждан Штатов немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными авиарейсами".
"Учитывая условия безопасности и сокращения штата, возможности Посольства оказывать помощь гражданам США в Афганистане крайне ограничены, даже в Кабуле".
Детали: Соединенные Штаты 27 апреля приказали государственным служащим оставить посольство в Кабуле, если их работа может быть выполнена в другом месте, объясняя это насилием в городе.
Представитель Госдепа Нед Прайс в начале этой недели заявил, что официальная позиция посольства не изменилась.
Но добавил, что Вашингтон ежедневно оценивает уровень угроз вокруг своего посольства в Кабуле.
Напомним:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.
- Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.