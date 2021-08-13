Власти Афганистана подтвердили захват "Талибаном" города Кандагар
Пятница, 13 августа 2021, 04:47
Официальные лица Афганистана заявляют, что "Талибан" захватил южный город Кандагар.
Источник: The Associated Press
Детали: Кандагар является 12-той захваченной талибами столицей провинции с 34.
"Талибан" захватил два крупных афганских города, второе и третье по величине в стране после Кабула. Речь идет о Кандагаре и Герате.
Между тем захват города Газни прерывает решающую магистраль, связывающая столицу Афганистана Кабул с южными провинциями страны.
Что предшествовало: Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.
Напомним:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- Боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.
- Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.