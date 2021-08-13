Власти Афганистана подтвердили захват "Талибаном" города Кандагар

Официальные лица Афганистана заявляют, что "Талибан" захватил южный город Кандагар.

Источник: The Associated Press

Детали: Кандагар является 12-той захваченной талибами столицей провинции с 34.

"Талибан" захватил два крупных афганских города, второе и третье по величине в стране после Кабула. Речь идет о Кандагаре и Герате.

Между тем захват города Газни прерывает решающую магистраль, связывающая столицу Афганистана Кабул с южными провинциями страны.

Что предшествовало: Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Кандагар, а также стало известно о захвате после жестоких боев города Герат на западе страны.

Напомним: