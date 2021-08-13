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Окупанти розміщують бойову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ

П'ятниця, 13 серпня 2021, 05:45
Окупанти розміщують бойову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ

Місія ОБСЄ фіксує порушення у розміщенні техніки бойовиків на Донбасі.

Джерело: Звіт СММ ОБСЄ

Деталі: СММ зафіксувала 3 гаубиці та 15 танків, розташованих із порушенням ліній відведення на полігоні поблизу Новоселівки на північний схід від Донецька.

Крім того, Місія зафіксувала 13 бойових броньованих машин у підконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема поблизу житлового кварталу.

СММ також зафіксувала  7 бойових  машин  піхоти  на  полігоні  неподалік Новоселівки.

"Свободу пересування Місії продовжували обмежувати, зокрема на 2 блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області", – ідеться у звіті.

У СММ додають, що поблизу непідконтрольної урядові Нової Мар’ївки в Донецькій області, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї.

Нагадаємо: Протягом доби 12 серпня зафіксовано 2 обстріли з боку російсько-окупаційних військ, у ЗСУ один поранений.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаОБСЄ
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