Окупанти поранили ще одного українського воїна
Четвер, 12 серпня 2021, 19:25
Протягом доби 12 серпня зафіксовано 2 обстріли з боку російсько-окупаційних військ, у ЗСУ один поранений.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї".
Деталі: Внаслідок обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Він у лікувальному закладі, стан здоров'я – середньої тяжкості.
Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.
Українська правда