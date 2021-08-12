Окупанти поранили ще одного українського воїна

Протягом доби 12 серпня зафіксовано 2 обстріли з боку російсько-окупаційних військ, у ЗСУ один поранений.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї".

Деталі: Внаслідок обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Він у лікувальному закладі, стан здоров'я – середньої тяжкості.

Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.