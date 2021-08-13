Оккупанты размещают боевую технику на Донбассе с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ

Миссия ОБСЕ фиксирует нарушения в размещении техники боевиков на Донбассе.

Источник: Отчет СММ ОБСЕ

Детали: СММ зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, расположенных с нарушением линий отвода на полигоне вблизи Новоселовки на северо-востоке от Донецка.

Кроме того, Миссия зафиксировала 13 боевых бронированных машин в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в частности вблизи жилого квартала.

СММ также зафиксировала 7 боевых машин пехоты на полигоне неподалеку Новоселовки.

"Свободу передвижения Миссии продолжали ограничивать, в частности на 2 блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области", – говорится в отчете.

В СММ добавляют, что вблизи неподконтрольной правительству Новой Марьевки Донецкой области, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.

Напомним: В течение суток 12 августа зафиксировано 2 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в ВСУ один раненый.