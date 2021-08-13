Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд конфисковал у Кивы 1,2 миллиона, заработанных на жомовой яме

Пятница, 13 августа 2021, 15:17
Суд конфисковал у Кивы 1,2 миллиона, заработанных на жомовой яме
Илья Кива. фото ОПЗЖ

Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскал с народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жомовой ямы.

Источник: ВАКС, САП, НАБУ

Детали: 13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.Н. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектом недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 000 гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Указано, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Полный текст решения будет составлен и подписан 17 августа 2021 года.

Предыстория:

  • В июле прошлого года журналисты сообщили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.
  • Уже осенью Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации Кивы, в которой был указан доход от сдачи в аренду жомовой ямы.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с народного депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен в рамках гражданской конфискации, которая действует в Украине с ноября 2019 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: