Суд конфисковал у Кивы 1,2 миллиона, заработанных на жомовой яме

Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскал с народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жомовой ямы.

Источник: ВАКС, САП, НАБУ

Детали: 13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.Н. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектом недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 000 гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Указано, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Полный текст решения будет составлен и подписан 17 августа 2021 года.

Предыстория: