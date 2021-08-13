Суд конфисковал у Кивы 1,2 миллиона, заработанных на жомовой яме
Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскал с народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жомовой ямы.
Детали: 13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.Н. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.
Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектом недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.
За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 000 гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.
Указано, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Полный текст решения будет составлен и подписан 17 августа 2021 года.
Предыстория:
- В июле прошлого года журналисты сообщили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.
- Уже осенью Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации Кивы, в которой был указан доход от сдачи в аренду жомовой ямы.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с народного депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен в рамках гражданской конфискации, которая действует в Украине с ноября 2019 года.