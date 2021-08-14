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На Донбасі за добу два обстріли і двоє поранених бійців

Субота, 14 серпня 2021, 08:48

13 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню, двох бійці Збройних сил України поранено; на ранок 14 серпня тихо.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7 ранку 14 серпня 

Деталі: У п’ятницю 13 серпня неподалік Невельського окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Станом на 7-му ранку 14 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасбойові дії
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