На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
П'ятниця, 13 серпня 2021, 23:29
13 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм, двоє поранених.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"
Деталі: Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє військових ЗСУ, їх транспортували до лікарні.
Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний.
У відповідь на обстріли ЗСУ відкрили вогонь, припинивши дії ворога.
Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.
12 серпня поранили ще одного військового, він у лікарні.
Українська правда