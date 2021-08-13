На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

13 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм, двоє поранених.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Деталі: Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє військових ЗСУ, їх транспортували до лікарні.

Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

У відповідь на обстріли ЗСУ відкрили вогонь, припинивши дії ворога.

Нагадаємо: 11 серпня окупанти одного бійця поранили, а також вбили мирного жителя.

12 серпня поранили ще одного військового, він у лікарні.