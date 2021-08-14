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На Донбассе за сутки два обстрела и двое раненых бойцов

Суббота, 14 августа 2021, 08:48

13 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, двое бойцов Вооруженных сил Украины ранены; утром 14 августа тихо.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра 14 августа

Детали: В пятницу 13 августа вблизи Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7 утра 14 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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