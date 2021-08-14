Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко
Джерело "Української правди" у правоохоронних органах заявляє, націоналісти дорогою на Банкову пограбували машину, яка привезла продукти до магазину поруч.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.
Деталі: Націоналісти нібито вкрали кілька ящиків із молоком і почали роздавати побратимам: мовляв, молоком добре промивати очі, коли потрапить сльозогінний газ.
Під час акції "Зупинимо капітуляцію!" на Банковій націоналісти проривалися через кордон правоохоронців, відмовляючись пройти перевірку на наявність небезпечних предметів, і спровокували сутички із силами правопорядку під Офісом президента.
Було застосовано сльозогінний газ, димові шашки, покришки.
У правоохоронних органах заявили, що постраждали нацгвардієць і 7 поліцейських, а в "Нацкорпусі" заявили, що постраждав один учасник акції.
Пізніше до 100 учасників акції прийшли до будинку, в якому раніше проживав президент Володимир Зеленський.
Після 16-ї акція "Нацкорпусу" завершилася.