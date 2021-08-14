Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко

Субота, 14 серпня 2021, 16:24
Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко
Ілюстративне фото

Джерело "Української правди" у правоохоронних органах заявляє, націоналісти дорогою на Банкову пограбували машину, яка привезла продукти до магазину поруч.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.

Деталі: Націоналісти нібито вкрали кілька ящиків із молоком і почали роздавати побратимам: мовляв, молоком добре промивати очі, коли потрапить сльозогінний газ.

Під час акції "Зупинимо капітуляцію!" на Банковій націоналісти проривалися через кордон правоохоронців, відмовляючись пройти перевірку на наявність небезпечних предметів, і спровокували сутички із силами правопорядку під Офісом президента.

Було застосовано сльозогінний газ, димові шашки, покришки. 

У правоохоронних органах заявили, що постраждали нацгвардієць і 7 поліцейських, а в "Нацкорпусі" заявили, що постраждав один учасник акції.

Пізніше до 100 учасників акції прийшли до будинку, в якому раніше проживав президент Володимир Зеленський.

Після 16-ї акція "Нацкорпусу" завершилася.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: націоналістиакціїКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
націоналісти
В окупованому Криму планують "націоналізувати" майно матері Гетманцева
Кремль неспроможний задовольнити вимоги ультранаціоналістів щодо війни з Україною – ISW
Підприємства олігархів перейшли до Міноборони: як "Укрнафта" і "Мотор січ" стали державними
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: