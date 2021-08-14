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Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко

Субота, 14 серпня 2021, 16:24
Ілюстративне фото

Джерело "Української правди" у правоохоронних органах заявляє, націоналісти дорогою на Банкову пограбували машину, яка привезла продукти до магазину поруч.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.

Деталі: Націоналісти нібито вкрали кілька ящиків із молоком і почали роздавати побратимам: мовляв, молоком добре промивати очі, коли потрапить сльозогінний газ.

Під час акції "Зупинимо капітуляцію!" на Банковій націоналісти проривалися через кордон правоохоронців, відмовляючись пройти перевірку на наявність небезпечних предметів, і спровокували сутички із силами правопорядку під Офісом президента.

Було застосовано сльозогінний газ, димові шашки, покришки. 

У правоохоронних органах заявили, що постраждали нацгвардієць і 7 поліцейських, а в "Нацкорпусі" заявили, що постраждав один учасник акції.

Пізніше до 100 учасників акції прийшли до будинку, в якому раніше проживав президент Володимир Зеленський.

Після 16-ї акція "Нацкорпусу" завершилася.

Українська правда
Теми: націоналістиакціїКиїв


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