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Правоохранители говорят, что националисты по дороге на Банковую украли молоко

Суббота, 14 августа 2021, 16:24
Иллюстративное фото

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Детали: Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать побратимам: дескать, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.

Во время акции "Остановим капитуляцию!" на Банковой националисты прорывались через границу правоохранителей, отказываясь пройти проверку на наличие опасных предметов, и спровоцировали столкновения с силами правопорядка под Офисом президента.

Были применены слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.

В правоохранительных органах заявили, что пострадали нацгвардеец и 7 полицейских, а в "Нацкорпусе" заявили, что пострадал один участник акции.

Позже до 100 участников акции пришли к дому, в котором ранее проживал президент Владимир Зеленский.

После 16-ти акция "Нацкорпуса" завершилась

Украинская правда
Темы: националистыакцииКиев
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