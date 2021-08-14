Таліби захопили одне з найбільших міст Афганістану

Угруповання "Талібан" захопило Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Джерело: Associated Press News

Деталі: Захоплення Мазарі-Шаріфа (є столицею провінції Балх), четвертого за величиною міста країни, дає талібам контроль над усім північним Афганістаном. Уряд, підтримуваний Заходом, на даний час зберігає контроль над центральними та східними регіонами країни та столицею Кабулом.

Чиновник із провінції Балх Абас Ебрагімзада заявив, що таліби почали наступ на Мазарі-Шаріф у суботу, після чого представники національної армії здалися. Це призвело до втратити бойового духу серед військових. Він додав, що командири, які мали керувати тисячами бійців, втекли з провінції, і невідомо, де вони перебувають.

За останні дні таліби досягли значних успіхів, зокрема захопили Герат та Кандагар, друге та третє за величиною міста країни. Тепер вони контролюють близько 24 із 34 провінцій Афганістану.

У суботу таліби також захопили всю провінцію Логар, на південь від Кабула і затримали місцевих посадовців. Чиновниця із провінції Логар Хода Ахмаді сказала, що таліби дісталися району Чар-Асяб, всього за 11 кілометрів на південь від столиці.

Пізніше таліби заволоділи Міхтерламом, столицею провінції Лагман, що на північний схід від Кабула.

Нагадаємо: Після захоплення Кандагара і Герата таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій.