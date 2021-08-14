Талибы захватили один из крупнейших городов Афганистана

Группировка "Талибан" захватила Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Источник: Associated Press News

Детали: Захват Мазари-Шарифа (является столицей провинции Балх), четвертого по величине города страны, дает талибам контроль над всем северным Афганистаном. Правительство, поддерживаемое Западом, в настоящее время сохраняет контроль над центральными и восточными регионами страны и столицей Кабулом.

Чиновник из провинции Балх Аббас Ебрагимзада заявил, что талибы начали наступление на Мазари-Шариф в субботу, после чего представители национальной армии сдались. Это привело к потере боевого духа среди военных. Он добавил, что командиры, которые должны были руководить тысячами бойцов, бежали из провинции, и их местонахождение неизвестно.

За последние дни талибы добились значительных успехов, в частности захватили Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Теперь они контролируют около 24 с 34 провинций Афганистана.

В субботу талибы также захватили всю провинцию Логар, к югу от Кабула, и задержали местных чиновников. Чиновница из провинции Логар Хода Ахмади сказала, что талибы добрались до района Чар-Асяб, всего в 11 километрах к югу от столицы.

Позже талибы завладели Михтерламом, столицей провинции Лагман, северо-восточнее Кабула.

Напомним: После захвата Кандагара и Герата талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций.