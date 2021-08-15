У США повністю вакцинували від COVID-19 половину населення

Станом на 14 серпня у США повністю вакцинували проти COVID-19 168 мільйонів 90 тисяч 925 осіб, що становить 50,6% від загальної чисельності населення.

Джерело: Центри з контролю і профілактики захворювань



Деталі: Зазначається, що серед літніх людей повністю вакциновані 80,7%.

Скриншот з covid.cdc.gov

Першу дозу отримали 197 мільйонів 685 тисяч 48 жителів (або 59,5% від загальної кількісті мешканців).

У США роблять щеплення вакцинами Moderna і Pfizer (вони передбачають введення двох доз) та Johnson & Johnson (одна доза).

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