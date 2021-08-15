У США повністю вакцинували від COVID-19 половину населення
Неділя, 15 серпня 2021, 08:27
Станом на 14 серпня у США повністю вакцинували проти COVID-19 168 мільйонів 90 тисяч 925 осіб, що становить 50,6% від загальної чисельності населення.
Джерело: Центри з контролю і профілактики захворювань
Деталі: Зазначається, що серед літніх людей повністю вакциновані 80,7%.
Першу дозу отримали 197 мільйонів 685 тисяч 48 жителів (або 59,5% від загальної кількісті мешканців).
У США роблять щеплення вакцинами Moderna і Pfizer (вони передбачають введення двох доз) та Johnson & Johnson (одна доза).
Передісторія:
- З початку пандемії в США виявлено 36 мільйонів 556 тисяч 516 випадків коронавірусу, померли 618 тисяч 591 хворий.
- 19 травня повідомлялося, що близько 60% дорослих в США отримали хоча б одне щеплення, і майже 48% дорослих повністю вакциновані.
- Вакцинація в США розпочалась 14 грудня 2020 року.
Українська правда