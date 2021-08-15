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В США полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения

Воскресенье, 15 августа 2021, 08:27
Фото cnbc.com

По состоянию на 14 августа в США полностью вакцинировали против COVID-19 168 миллионов 90 тысяч 925 человек, что составляет 50,6% от общей численности населения.

Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний

Детали: Отмечается, что среди пожилых людей полностью вакцинированы 80,7%. 

 
скриншот с covid.cdc.gov

Первую дозу получили 197 миллионов 685 тысяч 48 человек (или 59,5% от общей количеству жителей).

В США делают прививки вакцинами Moderna и Pfizer (они предусматривают введение двух доз) и Johnson & Johnson (одна доза).

Предыстория:

Украинская правда
Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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