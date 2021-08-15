В США полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения
Воскресенье, 15 августа 2021, 08:27
По состоянию на 14 августа в США полностью вакцинировали против COVID-19 168 миллионов 90 тысяч 925 человек, что составляет 50,6% от общей численности населения.
Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний
Детали: Отмечается, что среди пожилых людей полностью вакцинированы 80,7%.
Первую дозу получили 197 миллионов 685 тысяч 48 человек (или 59,5% от общей количеству жителей).
В США делают прививки вакцинами Moderna и Pfizer (они предусматривают введение двух доз) и Johnson & Johnson (одна доза).
Предыстория:
- С начала пандемии в США выявлено 36 миллионов 556 тысяч 516 случаев коронавируса, умерли 618 тысяч 591 больной.
- 19 мая сообщалось, что около 60% взрослых в США получили хотя бы одну прививку, и почти 48% взрослых полностью вакцинированы.
- Вакцинация в США началась 14 декабря 2020 года.
Украинская правда