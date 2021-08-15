Бойовики на Донбасі другу добу дотримуються тиші – штаб

За добу 14 серпня і з початку поточної доби російські найманці на Донбасі дотримуються режиму тиші.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби, 14 серпня, та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".

Деталі: Повідомляється, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.