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Бойовики на Донбасі другу добу дотримуються тиші – штаб

Неділя, 15 серпня 2021, 09:04
Фото ООС

За добу 14 серпня і з початку поточної доби російські найманці на Донбасі дотримуються режиму тиші.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби, 14 серпня, та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".

Деталі: Повідомляється, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі


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