Бойовики на Донбасі другу добу дотримуються тиші – штаб
Неділя, 15 серпня 2021, 09:04
За добу 14 серпня і з початку поточної доби російські найманці на Донбасі дотримуються режиму тиші.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Дослівно: "Протягом минулої доби, 14 серпня, та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".
Деталі: Повідомляється, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.
Українська правда