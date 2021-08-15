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Боевики на Донбассе вторые сутки соблюдают тишину – штаб

Воскресенье, 15 августа 2021, 09:04
Боевики на Донбассе вторые сутки соблюдают тишину – штаб
Фото ООС

За сутки 14 августа и с начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7:00 утра 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".

Детали: Сообщается, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе
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