Боевики на Донбассе вторые сутки соблюдают тишину – штаб

За сутки 14 августа и с начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7:00 утра 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".

Детали: Сообщается, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.