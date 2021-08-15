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У Карпатах тривають пошуки хлопчика, який загубився на Говерлі

Неділя, 15 серпня 2021, 10:58
Фото поліції

Станом на ранок 15 серпня на Говерлі тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав.

Джерело: сайти ДСНС та Національна поліція

Дослівно ДСНС: "Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла".

Деталі: Загалом до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер.

Нацполіція опублікувала фото дитини. Загубився у горах Олексій Стефанців, 2015 року народження. 

 

Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком. 

Поліція закликає усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцезнаходження хлопчика, негайно телефонувати на лінію "102".

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Карпатидіти


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