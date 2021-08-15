В Карпатах продолжаются поиски мальчика, который потерялся на Говерле
По состоянию на утро 15 августа на Говерле продолжаются поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился.
Источник: сайты ГСЧС и Национальная полиция
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 6:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла".
Детали: Всего в поисковых работах задействованы 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер.
Нацполиция опубликовала фото ребенка. Потерялся в горах Алексей Стефанцив, в 2015 года.
Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.
Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения мальчика, немедленно звонить на линию "102".
Предыстория:
- 14 августа, около 19:05, во время подъема 6 туристов по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи Ворохты от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения.