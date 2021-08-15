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В Карпатах продолжаются поиски мальчика, который потерялся на Говерле

Воскресенье, 15 августа 2021, 10:58
Фото полиции

По состоянию на утро 15 августа на Говерле продолжаются поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился.

Источник: сайты ГСЧС и Национальная полиция

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 6:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла". 

 

Детали: Всего в поисковых работах задействованы 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер.

Нацполиция опубликовала фото ребенка. Потерялся в горах Алексей Стефанцив, в 2015 года. 

 

Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения мальчика, немедленно звонить на линию "102".

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Карпатыдети
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