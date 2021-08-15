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Президент Афганистана покинул страну – СМИ

Воскресенье, 15 августа 2021, 16:46

Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны.

Источник: Tolo News, "Азия-Плюс"

Детали: По данным издания Tolo News, Ашраф Гани уже находится не в Афганистане.

При этом таджикская медиагруппа "Азия-Плюс" пишет, что Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.

Предыстория: Источники Al Arabiya ранее рассказывали, что президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.

В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Также боевики движения "Талибан" освобождают заключенных с крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

Темы: Афганистанпрезидент
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