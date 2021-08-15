Президент Афганістану складе повноваження в найближчі години – ЗМІ

Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

Джерело: Аl Аrabiya з посиланням на джерела

Дослівно: "За джерелами Al Arabiya, президент Афганістану складе свої повноваження в найближчі кілька годин після того, як у неділю в місто увійшли таліби".

Деталі: Згідно з заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.

За даними дипломатичних джерел Reuters, главою тимчасової афганської адміністрації призначений Алі Ахмад Джілалі – колишній міністр внутрішніх справ Афганістану.

Передісторія: