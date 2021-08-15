Президент Афганістану складе повноваження в найближчі години – ЗМІ
Неділя, 15 серпня 2021, 14:26
Президент Афганістану Ашраф Гані складе свої повноваження в найближчі кілька годин.
Джерело: Аl Аrabiya з посиланням на джерела
Дослівно: "За джерелами Al Arabiya, президент Афганістану складе свої повноваження в найближчі кілька годин після того, як у неділю в місто увійшли таліби".
Деталі: Згідно з заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.
За даними дипломатичних джерел Reuters, главою тимчасової афганської адміністрації призначений Алі Ахмад Джілалі – колишній міністр внутрішніх справ Афганістану.
Передісторія:
- 15 серпня таліби наступають на столицю Афганістану Кабул з усіх напрямків, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів. Якщо нинішні тенденції збережуться, таліби, скоріш за все, отримають повний контроль над країною протягом декількох місяців. Наразі таліби контролюють близько 24 із 34 провінцій Афганістану.
- У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану.