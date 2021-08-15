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Таліби відпускають в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці

Неділя, 15 серпня 2021, 14:03
Скриншот з Twitter @Natsecjeff

Бойовики руху "Талібан" звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на відео у Twitter

Деталі: Як видно з відео, десятки в’язнів виходять з тюрми зі речами. 

Для довідки: Видання нагадує, що станом на 2018 рік у в’язниці Пул-е-Чархі перебували до 5 тисяч ув’язнених. Ця тюрма стала відомою через катування та страти після Саурської революції 1978 року. Є твердження, що у період з квітня 1978 року по грудень 1979 року комуністична народно-демократична партія Афганістану під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 тисяч політичних в’язнів у Пул-е-Чархі.

Передісторія:

  • 15 серпня таліби наступають на столицю Афганістану Кабул з усіх напрямків, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів. Якщо нинішні тенденції збережуться, таліби, скоріш за все, отримають повний контроль над країною протягом декількох місяців. Наразі таліби контролюють близько 24 із 34 провінцій Афганістану.
  • У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану.

Теми: Афганістанв'язниця


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