Таліби відпускають в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці

Бойовики руху "Талібан" звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на відео у Twitter

Деталі: Як видно з відео, десятки в’язнів виходять з тюрми зі речами.

Confirmed:



Taliban has broken Pul-e-Charkhi prison in Kabul and inmates are being released. #Afghanistan



pic.twitter.com/J58adD00tH