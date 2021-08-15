Таліби відпускають в'язнів найбільшої в Афганістані в'язниці

Бойовики руху "Талібан" звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на відео у Twitter

Деталі: Як видно з відео, десятки в’язнів виходять з тюрми зі речами.

Confirmed:



Taliban has broken Pul-e-Charkhi prison in Kabul and inmates are being released. #Afghanistan



pic.twitter.com/J58adD00tH — FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

Для довідки: Видання нагадує, що станом на 2018 рік у в’язниці Пул-е-Чархі перебували до 5 тисяч ув’язнених. Ця тюрма стала відомою через катування та страти після Саурської революції 1978 року. Є твердження, що у період з квітня 1978 року по грудень 1979 року комуністична народно-демократична партія Афганістану під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 тисяч політичних в’язнів у Пул-е-Чархі.

Передісторія: