Поліція знайшла нападників на журналіста Кужельного, їм вручили підозри
Правоохоронці повідомили двом львів'янам про підозру у побитті фотокореспондента Олександра Кужельного під час суботньої акції Нацкорпусу на вулиці Банковій у Києві.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Після акції, яка проходила під Офісом президента 14 серпня, на працівника видання "Букви" Кужельного напали. Молодики йому погрожували, ображали, а потім повалили на землю й побили.
У поліції зазначили, що нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. Поліцейські вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів.
За скоєне фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у нападі на журналіста.
Водночас правоохоронці наголосили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.
Дослівно: "У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину".
Нагадаємо:
- "Національний корпус" заявляв, що молодики, які у суботу після акції під Офісом президента побили фотокореспондента Олександра Кужельного, начебто вже "понесли покарання", а також вибачилися перед журналістом.