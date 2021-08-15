Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція знайшла нападників на журналіста Кужельного, їм вручили підозри

Неділя, 15 серпня 2021, 20:57
Поліція знайшла нападників на журналіста Кужельного, їм вручили підозри

Правоохоронці повідомили двом львів'янам про підозру у побитті фотокореспондента Олександра Кужельного під час суботньої акції Нацкорпусу на вулиці Банковій у Києві.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Після акції, яка проходила під Офісом президента 14 серпня, на працівника видання "Букви" Кужельного напали. Молодики йому погрожували, ображали, а потім повалили на землю й побили.

У поліції зазначили, що нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. Поліцейські вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів.

За скоєне фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у нападі на журналіста.

Водночас правоохоронці наголосили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

Дослівно: "У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину".

Нагадаємо:

  • "Національний корпус" заявляв, що молодики, які у суботу після акції під Офісом президента побили фотокореспондента Олександра Кужельного, начебто вже "понесли покарання", а також вибачилися перед журналістом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІполіціянапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: