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Полиция нашла напавших на журналиста Кужельного, им вручили подозрения

Воскресенье, 15 августа 2021, 20:57

Правоохранители сообщили двум львовянам о подозрении в избиении фотокорреспондента Александра Кужельного во время субботней акции Нацкорпуса на улице Банковой в Киеве.

Источник: полиция Киева

Детали: После акции, которая проходила под Офисом президента 14 августа, на работника издания "Буквы" Кужельного напали. Молодчики ему угрожали, оскорбляли, а потом повалили на землю и избили.

В полиции отметили, что нападавшими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. Полицейские уже обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

За содеянное фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в нападении на журналиста.

Вместе с тем правоохранители отметили, что извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности.

Дословно: "В рамках начатого уголовного производства по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления".

Напомним:

"Национальный корпус" заявлял, что молодые люди, которые в субботу после акции под Офисом президента избили фотокорреспондента Александра Кужельного, якобы уже "понесли наказание", а также извинились перед журналистом.

Украинская правда
Темы: СМИполициянападение
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