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Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

Воскресенье, 15 августа 2021, 21:29

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сделал все, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.

Источник: Гани в Facebook

Детали: Президент Афганистана написал, что талибы были готовы атаковать Кабул, и он решил уехать, чтобы предотвратить бойню в столице, где проживает 6 млн человек.

При этом Гани отметил, что власть "Талибана" в стране нелегитимна.

Прямая речь: "Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей Кабула и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать".

Напомним:

  • В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
  • Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.
  • Посольство Соединенных Штатов в Афганистане обнародовало предупреждение для своих граждан из-за событий, происходящих сейчас в Кабуле. В частности, речь идет о стрельбе в аэропорту.

Темы: Афганистанпрезидент
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