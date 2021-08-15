Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны
Воскресенье, 15 августа 2021, 21:29
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сделал все, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.
Источник: Гани в Facebook
Детали: Президент Афганистана написал, что талибы были готовы атаковать Кабул, и он решил уехать, чтобы предотвратить бойню в столице, где проживает 6 млн человек.
При этом Гани отметил, что власть "Талибана" в стране нелегитимна.
Прямая речь: "Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать".
Напомним:
- В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
- Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.
- Посольство Соединенных Штатов в Афганистане обнародовало предупреждение для своих граждан из-за событий, происходящих сейчас в Кабуле. В частности, речь идет о стрельбе в аэропорту.