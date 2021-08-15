Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сделал все, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.

Источник: Гани в Facebook

Детали: Президент Афганистана написал, что талибы были готовы атаковать Кабул, и он решил уехать, чтобы предотвратить бойню в столице, где проживает 6 млн человек.

При этом Гани отметил, что власть "Талибана" в стране нелегитимна.

Прямая речь: "Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать".

Напомним: