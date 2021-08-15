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Таліби зайняли президентський палац й готуються проголосити Ісламський емірат

Неділя, 15 серпня 2021, 22:23
Таліби, фото Noorullah Shirzada/AFP via Getty Images

Бойовики "Талібану" заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Джерело: Associated Press News, ефір Al Jazeera, повідомлення Al Arabiya

Деталі: "Талібан" наказав своїм бойовикам зайняти центр Кабула після того, як президент Афганістану Ашраф Гані поїхав з країни. Представник талібів заявив, що наказ був відданий для "запобігання мародерству після того, як поліція й офіційні особи втекли".

Також таліби повідомили, що взяли під контроль президентський палац Афганістану.

Канал Al Jazeera показав ексклюзивні кадри, як таліби займають президентський палац.Представник талібів оголосив, що незабаром рух офіційно з президентського палацу в столиці Кабулі проголосить встановлення в країні Ісламського емірату Афганістан.

Нагадаємо:

  • В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
  • Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.

Теми: Афганістан


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