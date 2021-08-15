Таліби зайняли президентський палац й готуються проголосити Ісламський емірат
Бойовики "Талібану" заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.
Джерело: Associated Press News, ефір Al Jazeera, повідомлення Al Arabiya
Деталі: "Талібан" наказав своїм бойовикам зайняти центр Кабула після того, як президент Афганістану Ашраф Гані поїхав з країни. Представник талібів заявив, що наказ був відданий для "запобігання мародерству після того, як поліція й офіційні особи втекли".
Також таліби повідомили, що взяли під контроль президентський палац Афганістану.
Канал Al Jazeera показав ексклюзивні кадри, як таліби займають президентський палац.Представник талібів оголосив, що незабаром рух офіційно з президентського палацу в столиці Кабулі проголосить встановлення в країні Ісламського емірату Афганістан.
Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021
🔴 LIVE updates: https://t.co/B5EwRybCpq pic.twitter.com/oPIGxxKT1V
Нагадаємо:
- В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
- Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
- Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.