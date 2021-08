Талибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират

Боевики "Талибана" заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Источник: Associated Press News, эфир Al Jazeera, сообщение Al Arabiya

Детали: "Талибан" приказал своим боевикам занять центр Кабула после того, как президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. Представитель талибов заявил, что приказ был отдан для "предотвращения мародерства после того, как полиция и официальные лица сбежали".

Также талибы сообщили, что взяли под контроль президентский дворец Афганистана.

Канал Al Jazeera показал эксклюзивные кадры, как талибы занимают президентский дворец.

Представитель талибов объявил, что вскоре движение официально из президентского дворца в столице Кабуле провозгласит установления в стране Исламского эмирата Афганистан.

Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country.



🔴 LIVE updates: https://t.co/B5EwRybCpq pic.twitter.com/oPIGxxKT1V