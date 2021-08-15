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Талибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират

Воскресенье, 15 августа 2021, 22:23
Талибы, фото Noorullah Shirzada/AFP via Getty Images

Боевики "Талибана" заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

ИсточникAssociated Press News, эфир Al Jazeera, сообщение Al Arabiya

Детали: "Талибан" приказал своим боевикам занять центр Кабула после того, как президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. Представитель талибов заявил, что приказ был отдан для "предотвращения мародерства после того, как полиция и официальные лица сбежали".

Также талибы сообщили, что взяли под контроль президентский дворец Афганистана.

Канал Al Jazeera показал эксклюзивные кадры, как талибы занимают президентский дворец.

Представитель талибов объявил, что вскоре движение официально из президентского дворца в столице Кабуле провозгласит установления в стране Исламского эмирата Афганистан.

Напомним:

  • В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул.
  • Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.
  • Ашраф Гани заявил, что уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле.

Темы: Афганистан
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