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В аеропорту Кабула скасували всі комерційні рейси, чутно постріли

Неділя, 15 серпня 2021, 23:56

У аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.

Джерело: Reuters з посиланням на джерело в НАТО, BBC News

Деталі:  За словами представника НАТО, усі комерційні рейси, які мали летіти з аеропорту Кабула, зупинені. Летовищем користуються лише військові літаки.

Один з очевидців розповів BBC News, що в аеропорту в неділю почався хаос, частина пасажирів тікала з аеропорту, інші бігли в бік посадочних гейтів. В кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід люди зламали. Охоронці відкрили вогонь.

Пряма мова: "Перевірки багажу теж не було, ми просто пройшли до Гейт і побачили, що великі скляні двері між воротами і літаками розбиті. Люди побігли в бік останнього літака (перший літак, який був нашим, вже полетів, заповнений чиновниками). Був ще один рейс, на який люди намагалися сісти. Почалася практично тиснява.

Ми повернулися і побачили безліч людей, що сидять під крилами літака в надії, що їм дістанеться місце. Люди були в шоці - бігали від одного літака до іншого і не знали, що робити.

Охорона аеропорту спочатку відлякувати людей пострілами в повітря. Через кілька хвилин на дорозі до аеропорту я побачив кілька поліцейських автомобілів, що стояли з відкритими дверима. Я все ще періодично чую постріли і звук вертольотів".

 

Нагадаємо:

  • В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
  • Посольство США в Кабулі призупинило роботу та попросило американців переховуватися там, де вони перебувають, оскільки відомство отримало інформацію про стрілянину в міжнародному аеропорту.

Теми: Афганістанавіа


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