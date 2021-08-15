Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В аеропорту Кабула скасували всі комерційні рейси, чутно постріли

Неділя, 15 серпня 2021, 23:56
В аеропорту Кабула скасували всі комерційні рейси, чутно постріли

У аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.

Джерело: Reuters з посиланням на джерело в НАТО, BBC News

Деталі:  За словами представника НАТО, усі комерційні рейси, які мали летіти з аеропорту Кабула, зупинені. Летовищем користуються лише військові літаки.

Один з очевидців розповів BBC News, що в аеропорту в неділю почався хаос, частина пасажирів тікала з аеропорту, інші бігли в бік посадочних гейтів. В кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід люди зламали. Охоронці відкрили вогонь.

Пряма мова: "Перевірки багажу теж не було, ми просто пройшли до Гейт і побачили, що великі скляні двері між воротами і літаками розбиті. Люди побігли в бік останнього літака (перший літак, який був нашим, вже полетів, заповнений чиновниками). Був ще один рейс, на який люди намагалися сісти. Почалася практично тиснява.

Ми повернулися і побачили безліч людей, що сидять під крилами літака в надії, що їм дістанеться місце. Люди були в шоці - бігали від одного літака до іншого і не знали, що робити.

Охорона аеропорту спочатку відлякувати людей пострілами в повітря. Через кілька хвилин на дорозі до аеропорту я побачив кілька поліцейських автомобілів, що стояли з відкритими дверима. Я все ще періодично чую постріли і звук вертольотів".

 

Нагадаємо:

  • В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
  • Посольство США в Кабулі призупинило роботу та попросило американців переховуватися там, де вони перебувають, оскільки відомство отримало інформацію про стрілянину в міжнародному аеропорту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: