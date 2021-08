В аеропорту Кабула скасували всі комерційні рейси, чутно постріли

У аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.

Джерело: Reuters з посиланням на джерело в НАТО, BBC News

Деталі: За словами представника НАТО, усі комерційні рейси, які мали летіти з аеропорту Кабула, зупинені. Летовищем користуються лише військові літаки.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq