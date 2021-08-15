В аеропорту Кабула скасували всі комерційні рейси, чутно постріли
У аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.
Джерело: Reuters з посиланням на джерело в НАТО, BBC News
Деталі: За словами представника НАТО, усі комерційні рейси, які мали летіти з аеропорту Кабула, зупинені. Летовищем користуються лише військові літаки.
NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq
— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021
Один з очевидців розповів BBC News, що в аеропорту в неділю почався хаос, частина пасажирів тікала з аеропорту, інші бігли в бік посадочних гейтів. В кабінках паспортного контролю нікого не було, а турнікети на прохід люди зламали. Охоронці відкрили вогонь.
Пряма мова: "Перевірки багажу теж не було, ми просто пройшли до Гейт і побачили, що великі скляні двері між воротами і літаками розбиті. Люди побігли в бік останнього літака (перший літак, який був нашим, вже полетів, заповнений чиновниками). Був ще один рейс, на який люди намагалися сісти. Почалася практично тиснява.
Ми повернулися і побачили безліч людей, що сидять під крилами літака в надії, що їм дістанеться місце. Люди були в шоці - бігали від одного літака до іншого і не знали, що робити.
Охорона аеропорту спочатку відлякувати людей пострілами в повітря. Через кілька хвилин на дорозі до аеропорту я побачив кілька поліцейських автомобілів, що стояли з відкритими дверима. Я все ще періодично чую постріли і звук вертольотів".
WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5— The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021
Нагадаємо:
- В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
- Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
- Посольство США в Кабулі призупинило роботу та попросило американців переховуватися там, де вони перебувають, оскільки відомство отримало інформацію про стрілянину в міжнародному аеропорту.