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В аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы

Воскресенье, 15 августа 2021, 23:56
В аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы

В аэропорту столицы Афганистана Кабуле приостановлены все коммерческие рейсы.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в НАТО, BBC News

Детали: По словам представителя НАТО, все коммерческие рейсы, которые должны были лететь из аэропорта Кабула, отменены. Аэродромом пользуются только военные самолеты.

Один из очевидцев рассказал BBC News, что в аэропорту в воскресенье начался хаос, часть пассажиров бежала из аэропорта, другие бежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, а турникеты на проход люди сломали.

Прямая речь: "Проверки багажа тоже не было, мы просто прошли в гейт и увидели, что большие стеклянные двери между воротами и самолетами разбиты. Люди побежали в сторону последнего самолета (первый самолет, который был нашим, уже улетел, заполненный чиновниками). Был еще один рейс, на который люди пытались сесть. Началась практически давка.

Мы вернулись и увидели множество людей, сидящих под крыльями самолета в надежде, что им достанется место. Люди были в шоке - бегали от одного самолета к другому и не знали, что делать.

Охрана аэропорта сначала отпугивать людей выстрелами в воздух. Через несколько минут на дороге в аэропорт я увидел несколько полицейских автомобилей, стоявших с открытыми дверями. Я все еще периодически слышу выстрелы и звук вертолетов".

 

Напомним:

  • В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
  • Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны.
  • Посольство США в Кабуле приостановило работу и попросило американцев укрыться там, где они находятся, поскольку ведомство получило информацию о стрельбе в международном аэропорту.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанавиа
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