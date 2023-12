В аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы

В аэропорту столицы Афганистана Кабуле приостановлены все коммерческие рейсы.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в НАТО, BBC News

Детали: По словам представителя НАТО, все коммерческие рейсы, которые должны были лететь из аэропорта Кабула, отменены. Аэродромом пользуются только военные самолеты.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq