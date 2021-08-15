В аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы

В аэропорту столицы Афганистана Кабуле приостановлены все коммерческие рейсы.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в НАТО, BBC News

Детали: По словам представителя НАТО, все коммерческие рейсы, которые должны были лететь из аэропорта Кабула, отменены. Аэродромом пользуются только военные самолеты.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Один из очевидцев рассказал BBC News, что в аэропорту в воскресенье начался хаос, часть пассажиров бежала из аэропорта, другие бежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, а турникеты на проход люди сломали.

Прямая речь: "Проверки багажа тоже не было, мы просто прошли в гейт и увидели, что большие стеклянные двери между воротами и самолетами разбиты. Люди побежали в сторону последнего самолета (первый самолет, который был нашим, уже улетел, заполненный чиновниками). Был еще один рейс, на который люди пытались сесть. Началась практически давка.

Мы вернулись и увидели множество людей, сидящих под крыльями самолета в надежде, что им достанется место. Люди были в шоке - бегали от одного самолета к другому и не знали, что делать.

Охрана аэропорта сначала отпугивать людей выстрелами в воздух. Через несколько минут на дороге в аэропорт я увидел несколько полицейских автомобилей, стоявших с открытыми дверями. Я все еще периодически слышу выстрелы и звук вертолетов".

WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5 — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021

Напомним: