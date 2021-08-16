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Повінь у Туреччині: кількість загиблих зросла до 64 осіб

Понеділок, 16 серпня 2021, 00:55
ФОТО: ЄП

Щонайменше 64 людей загинули через повінь у Туреччині.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій країни (AFAD)

Дослівно: "Через повінь 64 наших громадян: 54 у провінції Кастамону, 9 у Синопі, 1 у Бартині загинули. У лікарнях перебуває 8 громадян".

Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Влада залучила загалом понад 8,5 тисяч рятувальників, 21 вертоліт, 1106 службових машин, 820 одиниць будівельної техніки, 41 човен, 72 машини швидкої, 79 мотопомп, БПЛА та службових собак.

У трьох провінціях розгорнуто польові кухні на 8 тисяч людей.

Звідти станом на вечір 15 серпня було евакуйовано 2 378 громадян, частина з яких залишається у рідних, інших розміщено у гуртожитках.

Тривають роботи з відновлення електропостачання у населені пункти.

У Кастамону без електрики лишаються 4 села та 55 сіл у провінції Синоп. У різних районах цих провінцій встановлено 116 генераторів. У провінції Бартин електропостачання всіх населених пунктів відновлено.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 38 загиблих, згодом - про 57 загиблих.

Передісторія:

  • Значні опади в Чорноморському регіоні Туреччини призвели до паводків та сходження селів.
  • Найбільше постраждали внаслідок негоди провінції Бартин, Кастамону, Синоп.

Теми: Туреччинастихійне лихонадзвичайна подія


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