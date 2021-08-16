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Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек

Понедельник, 16 августа 2021, 00:55
ФОТО: ЕП

По меньшей мере, 64 человека погибли из-за наводнения в Турции.

Источник: Укринформ со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны (AFAD)

Дословно: "Из-за наводнения 64 наших граждан: 54 в провинции Стамбул, 9 в Синопе, 1 в Бартыне погибли. В больницах находятся 8 граждан".

Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти привлекли в общей сложности более 8 500 спасателей, 21 вертолет, 1 106 служебных машин, 820 единиц строительной техники, 41 лодку, 72 машины скорой, 79 мотопомп, БПЛА и служебных собак.

В трех провинциях развернуто полевые кухни на 8 000 человек.

Оттуда по состоянию на вечер 15 августа было эвакуировано 2 378 граждан, часть из которых остается у родных, других размещено в общежитиях.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенные пункты.

В Кастамону без электричества остаются 4 села и 55 сел в провинции Синоп. В разных районах этих провинций установлено 116 генераторов. В провинции Бартын электроснабжение всех населенных пунктов восстановлено.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 38 погибших, потом - о 57 погибших.

Предыстория:

  • Значительные осадки в Черноморском регионе Турции привели к паводкам и схождению сели.
  • Больше всего пострадали в результате стихии провинции Бартын, Стамбул, Синоп.

Темы: Турциястихийное бедствиечрезвычайное происшествие
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