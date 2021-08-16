Жертвами землетрусу на Гаїті стали майже 1 300 осіб

Кількість загиблих у результаті землетрусу на Гаїті сягнула щонайменше 1 297 осіб.

Джерело: CNN із посиланням на голову управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чендлера

Деталі: Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан після землетрусу магнітудою 7,2 бала, в результаті якого щонайменше 1 297 людей загинули, а понад 5 700 травмувалися.

Більшість смертей припадає на південь країни, де загинули 500 людей.

Крім того, землетрус зруйнував 2 868 будинків та пошкодив 5 410.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 227 загиблих, згодом - про 304 жертви.

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