Жертвами землетрусу на Гаїті стали майже 1 300 осіб
Понеділок, 16 серпня 2021, 02:18
Кількість загиблих у результаті землетрусу на Гаїті сягнула щонайменше 1 297 осіб.
Джерело: CNN із посиланням на голову управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чендлера
Деталі: Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан після землетрусу магнітудою 7,2 бала, в результаті якого щонайменше 1 297 людей загинули, а понад 5 700 травмувалися.
Більшість смертей припадає на південь країни, де загинули 500 людей.
Крім того, землетрус зруйнував 2 868 будинків та пошкодив 5 410.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 227 загиблих, згодом - про 304 жертви.
Передісторія:
- 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
- Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.