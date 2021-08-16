Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
Понедельник, 16 августа 2021, 02:18
Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло по меньшей мере 1 297 человек.
Источник: CNN со ссылкой на главу управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера
Детали: Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение после землетрясения магнитудой 7,2, в результате которого, по меньшей мере, 1 297 человек погибли, а более 5 700 травмированы.
Большинство смертей приходится на юг страны, где погибли 500 человек.
Кроме того, землетрясение разрушило 2 868 домов и повредило 5 410.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о о 227 погибших, затем - о 304 жертвах.
Предыстория:
- 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.
- Очаг землетрясения находился возле города Сен-Луи-дю-Сюд.