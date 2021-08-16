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Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек

Понедельник, 16 августа 2021, 02:18
Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
Фото: Forbes

Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло по меньшей мере 1 297 человек.

Источник: CNN со ссылкой на главу управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера

Детали: Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение после землетрясения магнитудой 7,2, в результате которого, по меньшей мере, 1 297 человек погибли, а более 5 700 травмированы.

Большинство смертей приходится на юг страны, где погибли 500 человек.

Кроме того, землетрясение разрушило 2 868 домов и повредило 5 410.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о о 227 погибших, затем - о 304 жертвах.

Предыстория:

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Темы: стихийное бедствиечрезвычайное происшествие
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