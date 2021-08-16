Українські спортсмени змушені змагатися в РФ, але держава гроші не дає – міністр

Для подальшої участі в Олімпіадах українські спортсмени вимушені їздити на змагання до країни-агресора Росії, але в такому випадку держава їх не фінансує.

Джерело: міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, багато ліцензійних змагань до Олімпіади проходить в РФ, і якщо туди не їздити, шлях на Олімпійські ігри для українців буде закритий.

Пряма мова: "Що нам робити? Закрити спорт? Ось до прикладу, Ігор Рейзлін виборов срібну нагороду (схоже, що міністр обмовився - у Рейзліна на іграх "бронза" - УП), але він, можливо б, не потрапив на Олімпійські ігри, якби за три місяці до того вони не поїхали на перші і останні в цьому році ліцензійні змагання, які відбували в Казані. Всі б кричали "зрада", що ще менше медалей. А що нам робити, якщо, на превеликий жаль, велику кількість змагань проводять в Росії?"

Більше деталей: Проте журналіст звернув увагу міністра на дисонанс у цьому питанні - з одного боку, без змагань в РФ ніяк, а з іншого, в Міністерстві молоді та спорту є наказ, який забороняє фінансування з держбюджету участі членів нацзбірної в змаганнях в Росії, а також рекомендує федераціям утриматися від участі в спортивних змаганнях на території Росії.

Гутцайт визнав, що дійсно, міністерство не фінансує участь українців у російських змаганнях, і вони їздять туди за рахунок федерацій. "Спортсмени для себе приймають таке рішення, це їх особиста справа", - зазначив він.

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Передісторія: 25 липня на Олімпіаді в Токіо український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову медаль для збірної України.

8 серпня в Токіо завершилися Олімпійські ігри 2020. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових). Україна офіційно посіла 44-те місце серед 206 країн-учасниць.