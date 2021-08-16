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Украинские спортсмены вынуждены соревноваться в РФ, но государство деньги не дает – министр

Понедельник, 16 августа 2021, 12:42
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт Фото из его соцсети

Для дальнейшего участия в Олимпиадах украинские спортсмены вынуждены ездить на соревнования в страну-агрессор Россию, но в таком случае государство их не финансирует.

Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью Интерфакс-Украина

Детали: По его словам, многие лицензионные соревнования для допуска на Олимпиаду проходят в РФ, и если туда не ездить, путь на Олимпийские игры для украинцев будет закрыт.

Прямая речь: "Что нам делать? Закрыть спорт? Вот к примеру, Игорь Рейзлин завоевал серебряную награду (похоже, что министр оговорился – у Рейзлина на играх "бронза" - УП), но он, возможно бы, не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до того они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали "измена", что еще меньше медалей. А что нам делать, если, к сожалению, большое количество соревнований проводят в России?"

Больше деталей: Однако журналист обратил внимание министра на диссонанс в этом вопросе - с одной стороны, без соревнований в РФ никак, а с другой, в Министерстве молодежи и спорта есть приказ, запрещающий финансирование из госбюджета участия членов нацсборной в соревнованиях в России, а также рекомендация федерациям воздержаться от участия в спортивных соревнованиях на территории России.

Гутцайт признал, что действительно, министерство не финансирует участие украинцев в российских соревнованиях, и они ездят туда за счет федераций. "Спортсмены для себя принимают такое решение, это их личное дело", - отметил он.

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Предыстория: 25 июля на Олимпиаде в Токио украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры 2020. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Украина официально заняла 44-е место среди 206 стран-участниц.

Украинская правда
Темы: спортРосcияденьги
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