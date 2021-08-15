У поліції назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу

У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на директора комунікацій МВС Артема Шевченка

Пряма мова: "Кількість варіантів обмежена - це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває".

Деталі: За його словами, необхідно провести слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною інциденту. Також потрібно провести експертизу зброї. Шевченко зазначив, що первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох озвучених варіантів.

За словами директора комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, в ході якої фахівці дослідять зброю, може зайняти більше часу.

Шевченко додав, що вже в понеділок будуть перші результати: "Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка є сьогодні. Давайте почекаємо".

Нагадаємо:

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вдень у неділю, 15 серпня, знайшли мертвим у власному будинку.

У партії "Опозиційна платформа - За життя" впевнені, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий і про самогубство не йдеться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Знати більше: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента