У поліції назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу
У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на директора комунікацій МВС Артема Шевченка
Пряма мова: "Кількість варіантів обмежена - це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває".
Деталі: За його словами, необхідно провести слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною інциденту. Також потрібно провести експертизу зброї. Шевченко зазначив, що первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох озвучених варіантів.
За словами директора комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, в ході якої фахівці дослідять зброю, може зайняти більше часу.
Шевченко додав, що вже в понеділок будуть перші результати: "Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка є сьогодні. Давайте почекаємо".
Нагадаємо:
- Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вдень у неділю, 15 серпня, знайшли мертвим у власному будинку.
- У партії "Опозиційна платформа - За життя" впевнені, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий і про самогубство не йдеться.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Знати більше: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента