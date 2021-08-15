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У поліції назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу

Неділя, 15 серпня 2021, 21:58
У поліції назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу

У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на директора комунікацій МВС Артема Шевченка

Пряма мова: "Кількість варіантів обмежена - це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває".

Деталі: За його словами, необхідно провести слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною інциденту. Також потрібно провести експертизу зброї. Шевченко зазначив, що первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох озвучених варіантів.

За словами директора комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, в ході якої фахівці дослідять зброю, може зайняти більше часу.

Шевченко додав, що вже в понеділок будуть перші результати: "Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка є сьогодні. Давайте почекаємо".

Нагадаємо:

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"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий Рігвбивство
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