В “Слуге народа” назвали ориентировочную дату выборов мэра Кривого Рога
Внеочередные выборы мэра Кривого Рога, скорее всего, состоятся в марте следующего года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Источник: Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "По процедуре в октябре это (провести выборы – ред.) уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа.
Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады.
Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта".
Детали: Кравчук напомнила, что согласно Избирательному кодексу очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
Предыстория:
- Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
- Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
- Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
- Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.