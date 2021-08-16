В “Слуге народа” назвали ориентировочную дату выборов мэра Кривого Рога

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога, скорее всего, состоятся в марте следующего года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Источник: Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По процедуре в октябре это (провести выборы – ред.) уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа.

Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады.

Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта".

Детали: Кравчук напомнила, что согласно Избирательному кодексу очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

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