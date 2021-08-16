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В “Слуге народа” назвали ориентировочную дату выборов мэра Кривого Рога

Понедельник, 16 августа 2021, 13:31

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога, скорее всего, состоятся в марте следующего года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Источник: Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По процедуре в октябре это (провести выборы – ред.) уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа. 

Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура - решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады. 

Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта".

Детали: Кравчук напомнила, что согласно Избирательному кодексу очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Предыстория: 

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
  • Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
  • Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.

Темы: Кривой РогвиборыСлуга народаКравчук
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