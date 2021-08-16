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Заступник мера Миколаєва вийшов із СІЗО під заставу у 3,5 мільйона

Понеділок, 16 серпня 2021, 16:24
Заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв (в окулярах). Фото: Facebook

Заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв і троє його ймовірних спільників, яких підозрюють у розкраданні з бюджету 27 мільйонів гривень, вийшли зі слідчого ізолятора після внесення застав на загальну суму близько 6 мільйонів гривень.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі Українській правді

Деталі: За її словами, ще минулого тижня за усіх фігурантів внесли застави:

  • за Коренєва - 3,5 млн грн;
  • за першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Олександра Брижатого – трохи менше 1 млн грн;
  • за депутатку Одеської міської ради і директорку приватної фірми Марину Лозовенко - 1,4 млн грн;
  • за директора приватного підприємства Геннадія Свиридова - 272 тис. грн.

Усі четверо вже вийшли з ізолятора.

Чемерис повідомила, що Коренєва зобов'язали здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. На інших підозрюваних теж покладені певні обов'язки.

Передісторія: Посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні 26,8 млн грн на реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Зазначається, що учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб, серед яких заступник мера Коренєв.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав Коренєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 3,5 млн грн застави.

Українська правда
Теми: Миколаївкриміналсуд


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