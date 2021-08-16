Заммэра Николаева вышел из СИЗО под залог в 3,5 миллиона

Заместитель мэра Николаева Сергей Коренев и трое его предполагаемых сообщников, которых подозревают в хищении из бюджета 27 миллионов гривен, вышли из следственного изолятора после внесения залогов на общую сумму около 6 млн гривен.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде

Детали: По ее словам, еще на прошлой неделе за всех фигурантов внесли залоги:

за Коренева – 3,5 млн грн;

за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брижатого - чуть меньше 1 млн грн.

за депутата Одесского городского совета и директора частной фирмы Марину Лозовенко – 1,4 млн грн;

за директора частного предприятия Геннадия Свиридова - 272 тыс. грн.

Все четверо уже вышли из изолятора.

Чемерис сообщила, что Коренева обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. На других подозреваемых тоже положены определенные обязанности.

Предыстория: Чиновников Николаевского горсовета уличили в хищении 26,8 млн грн на реконструкции Соборной площади в Николаеве. Отмечается, что участниками схемы следствие считает восемь человек, среди которых заместитель мэра Коренев.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 3,5 млн грн залога.